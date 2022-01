Eksperts warskôgje Twadde Keamer: langduorjende covid is 'stille ramp' 

De ferpleechôfdielingen yn Nederlânske sikehuzen fersoargje op dit stuit 1035 minsken mei corona. Dat binne der 90 mear as snein, neffens resinte sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS ). It giet om de fjirde taname achterinoar. Foar it earst yn mear as twa wiken lizze der mear as 1000 coronapasjinten op dizze ôfdielingen.

Yn totaal lizze der no 1247 coronapasjinten yn de sikehuzen, 93 mear as de foargeande dei. Op de intensive cares naam it tal de oantal ôfrûne 24 oeren ta mei 3 oant 212. Yn de ôfrûne 24 oeren waarden 138 nije coronapasjinten binnenbrocht op de ferpleechôfdielingen, op de ic's gie it om 11 nije opnamen.