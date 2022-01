Coronanijs fan 31 jannewaris: langduorjende covid is 'stille ramp' 

De kommersjele teststrjitten dy't op grutte skaal helpe soenen by it testen fan minsken mei klachten, binne neffens de GGD's dochs noch net nedich. "Op dit moment kunnen wij de huidige testaantallen aan", seit in wurdfierder fan GGD GHOR Nederlân tsjin de NOS.

Goed in wike lyn sleaten de GGD in oerienkomst mei Stichting Open Nederland foar ekstra testkapasiteit. Dy wie nedich trochdat de testfraach troch de besmetlikere omikronfariant gau tanimme soe.

Mar no seit de GGD dat de fraach nei tests foarearst hielendal net tanaam is en dat dy stykjen bliuwt om de 150.000 hinne deis. Dat oantal komt eksakt oerien mei de eigen GGD-kapasiteit. Ek yn de callcenters is it in stik rêstiger as ferline wike, seit in wurdfierder.

Hjir en dêr wurde minsken dy't in coronatest-ôfspraak besykje te meitsjen oars wol trochferwiisd nei kommersjele testlokaasjes, mar it giet om lytse oantallen by regionale piken yn de testfraach.

De GGD slút it útbesteegjen fan mear tests op in letter momint net út. "Voor het moment dat vanwege de versoepelingen de testvraag weer toeneemt, zijn we bezig met het optimaliseren van de doorverwijzingen naar commerciële testaanbieders."