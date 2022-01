Belange-organisaasjes wolle ûntslach by long covid foarkomme | snein 1.937 besmettingen

Minsken dy't lang lêst hawwe fan coronaklachten krije wol gauris te hearren dat harren klachten 'tusken de earen' sitte. Benammen by froulju is dat it gefal, neffens de pasjintegroep Long Covid Nederland.

Diagnoazes wurde let steld. Foaral froulike pasjinten krije geregeld earst te hearren dat harren klachten in psychyske oarsaak hawwe. Wurkjouwers en oerheidstsjinsten as it UWV witte faak te min oer groanyske klachten nei covid-19, sa stelt de organisaasje.

Nei twa jier yn de syktewet meie wurdjouwers in ûntslachproseduere begjinne. Hoefolle Nederlanners oft krekt langduorjende klachten hawwe nei in coronabesmetting is net bekend. De pasjintegroep rûst it op basis fan Britsk ûndersyk op likernôch 1,4 persint fan de befolking. Dat soe delkomme op 245.000 minsken.