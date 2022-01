sc Hearrenfean akkoart mei Sarr en Haye; Nygren en Kongolo nei de útgong

Sarr jildt yn Sweden as ien fan de grutste talinten. As Sarr troch de medyske keuring komt, kin er in kontrakt foar meardere jierren tekenje. Ek de komst fan Thom Haye fan NAC Breda is sa goed as wis. Foar de middenfjilder wurdt nei alle gedachten sa'n 600.000 euro betelle.

Nygren nei Denemarken

Benjamin Nygren giet fuortendaliks nei it Deenske FC Nordsjaelland. Dat hat Hearrenfean yntusken befestige op de klupkanalen. De 20-jierrige oanfaller kaam yn 2020 op hierbasis fan KRC Genk oer nei sc Hearrenfean.

It wie de bedoeling dat de Sweedsk jeugdynternasjonal oant de simmer fan 2022 by Hearrenfean spylje soe. Mei de oername fan Nordsjælland komt der lykwols in ein oan de hierperioade.