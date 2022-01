Nygren makket oerstap nei it Deenske FC Nordsjælland

It wie de bedoeling dat de Sweedsk jeugdynternasjonal oant de simmer fan 2022 by Hearrenfean spylje soe. Mei de oername fan Nordsjælland komt der lykwols in ein oan de hierperioade.

Nygren spile yn totaal 51 wedstriden yn it pompeblêdeshirt. Dêryn skoarde er sân kear en joech er seis kear in assist.

"Benjamin had bij ons steeds minder zicht op speeltijd en krijgt nu de kans om zich te bewijzen in Denemarken. We wensen hem dan ook heel veel succes met het verdere vervolg van zijn voetbalcarrière", seit technysk manager Ferry de Haan oer de transfer.