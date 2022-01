'Folle bak' by fergees iepeningskonsert yn Frjentsjerter Koornbeurs

De besikers mochten net sitte wêr't se woene, mar krigen in plak tawiisd troch meiwurkers fan it teäter mei foldwaande ôfstân ta oare besikers.

'Triuwke yn de rêch'

"We dogge wat we kinne binnen de mooglikheden", fertelt direkteur Titia Huisman. "Mar ik bliid dat we wer los binne en dat de minsken wer komme wolle."

Se hie it fergeze konsert organisearre om de teäterbesikers dy't hieltyd te meitsjen hawwe mei útstelde en skraste foarstellings wer 'in triuwke yn de rêch' te jaan.

Folkband Volk

Huisman wie fansels bliid mei de opkomst, want dy lit sjen dat de minsken wer graach nei it teäter wolle en dêr wie it har ek om te dwaan. "Wy wolle gewoan dwaan wat we kinne. Net allinnich foar it publyk, mar ek foar de artysten, want dy wolle wer sa ferskriklik graach spylje."

De Fryske folkband Volk mocht sneintemiddei as earste band dit jier wer foar publyk optrede yn De Koornbeurs. De ôfspraak mei de band wie gau makke, want yn de lockdown hat de band geregeld yn it Frjentsjerter teäter repetearre.