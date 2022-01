Húsmosk meast telde fûgel yn Fryslân, klyster ek faak sjoen

De blokmies stiet op plak twa. De klyster, op it tredde plak, waard dit jier gemiddeld wer yn mear tunen sjoen as de ôfrûne jierren.

'Moai resultaat'

Túnfûgeltellers moasten in healoerke yn harren eigen omjouwing telle hoefolle fûgels oft se sjogge en dat trochjaan oan tuinvogeltelling.nl. Oant no ta telden goed 6.000 Fryske dielnimmers mear as 110.000 fûgels.

"Gezien de harde wind en het milde winterweer, waardoor er minder vogels in de tuinen te zien zijn, een mooi resultaat", seit de Fûgelbeskerming. Oant 12.00 oere op moandei kinne minsken harren telling noch ynstjoere.

Klyster komt werom

It tal klysters yn Nederlân naam de ôfrûne jierren ôf mei 30 persint, mar dit jier liket der sprake te wêzen fan in foarsichtich herstel, seit in wurdfierder fan de Fûgelbeskerming.

"Na de uitbraak van het usutu-virus in 2016 werd deze zangvogel nog maar in twee derde van de tuinen gezien. Nu gaat het om driekwart van de tuinen. Het ziet er voorlopig dus gunstig uit. De komende jaren zal moeten blijken of het herstel doorzet."