KNMI: stoarm Corrie soarget foar swiere wynstjitten, moarn koade oranje yn Fryslân

It swiertepunt fan de stoarm wurdt yn Fryslân ferwachte tusken 8.00 en 12.00 oere. Dêrfoar en dêrnei jildt koade giel. Der kinne wynstjitten komme tusken de 90 en 110 kilometer yn 'e oere, oan see sels oant 120 kilometer yn 'e oere.

Dat kin gefaar opsmite, bygelyks beammen dy't omfalle en losse tûken. It KNMI riedt minsken op 'e dyk oan om goed op te letten en waar- en ferkearsynformaasje yn de gaten te hâlden.

Oosterscheldekering ticht

Ek yn Noard-Hollân kin it hurd waaie, dêrom jildt dêr ek koade oranje. Foar de rest fan it lân jildt koade giel.

De Oosterscheldekering giet nei ferwachting ticht fanwege heechwetter. Dat bart ûngefear ien kear yn de twa jier. Ek oare kearingen en slûzen sille nei alle gedachten slute.

Hege wetterstân

Ferskate plakken yn Fryslân ha snein ek al te krijen mei heechwetter. Troch de hurde noardwestewyn binne kaden yn Harns bygelyks ûnderstrûpt. Op Skiermûntseach is in boei oanspield op it strân en op It Amelân is in stikje fan de pier nei in beachclub fuortspield.