KNMI: stoarm Corrie soarget foar swiere wynstjitten, moandei koade oranje yn Fryslân

Corrie

Sûnt 2019 krije stoarmen dêr't it KNMI koade oranje of read foar ôfjout in namme. It KNMI stelt de nammelist foar stoarmen gear mei de waartsjinsten út Grut-Brittannië en Ierlân. It kin gebeure dat de waartsjinsten út Grut-Brittannië of Ierlân in stoarm al in namme jouwe foardat dy Nederlân berikt. Dit is it gefal by stoarm Corrie.