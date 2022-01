LDODK grypt lêste kâns en wint fan Blauw Wit

LDODK ferlear de lêste twa wedstriden en wie dêrtroch sakke nei plak fjouwer yn pûl A. Tsjin direkte konkurrint Blauw Wit begûn LDODK matich.

De thúsploech kaam op in 4-5 efterstân, mar doelpunten fan Erwin Zwart, Marloes Frieswijk en André Zwart brochten LDODK op in foarsprong: 7-5. By it skoft stie dy marzje noch hieltyd op it skoareboerd: 10-8.

Amsterdam krûpt tichterby

Direkt nei it skoft rûn LDODK út ta 13-8. Dat wie ek direkt de grutste foarsprong dy't de Friezen dizze wedstriid hân hawwe, want de Amsterdammers kamen dêrnei wat better yn de wedstriid.

De besikers krûpten hieltyd wat tichterby. In ôfstânskot fan Roos Verheugt brocht it ferskil mei njoggen minuten op 'e klok úteinlik wer nei twa: 20-18.

Ferskil noch ien

Mei noch goed twa minuten op 'e klok kaam Blauw Wit foar it earst op ien punt fan LDODK. Troch in skoare fan Femke Faber duorre dat lykwols mar tweintich sekonden: 25-23.

Ran Faber besliste de wedstriid mei noch 37 sekonden op 'e klok úteinlik. Hy bepaalde de einstân op 26-23.