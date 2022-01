Van der Ploeg (CDA) wol hinnen ek intsje: "Tiid dat we bisten opofferje is foarby"

Op sneon kaam Twadde Keamerlid Tjeerd de Groot fan D66 ek mei it plan om te faksinearjen. Van der Ploeg slút him dêr yn it Nijsfoarum fan Buro de Vries by oan.

"We ha it earder ek sjoen yn de tongblierkrisis doe't der in soad fee romme wurde moast. Ek kij intsje we noch altyd net, om't we benaud binne foar 'handelsbeperkingen', dus soe it ek dêr sa wer barre kinne", seit de CDA'er.

Skuld

Van der Ploeg is net benaud dat der beheiningen yn it bûtenlân komme. "Dêr sitte se mei itselde. Ik fyn dat wêr't jo bisten tsjin beskermje kinne, jo dat ek dwaan moatte. Dat moat fanwege de bisten, mar ek fanwege de minsken."

Neffens de politikus krijt de feehâlderij faak fan alles de skuld, dat fynt er net terjochte. "Mar mei al ús kennis moatte we wol besykje om it allegearre sa goed mooglik te dwaan", sa sei Van der Ploeg, dy't ek yngenieur zoötechnyk is.