RIVM: 1.937 nije besmettingen, efterstân yn meldingen rint op

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 1.937 nije coronabesmettingen registrearre by it RIVM. De efterstân by it registrearjen fan positive coronagefallen is grut. Oer de lêste trettjin dagen is de efterstân no 131.000 meldingen.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):