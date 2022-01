By De Klomp telle kânsearme minsken mei: "We zijn een talentenfabriek!"

Senan Hubanic is de man dy't De Klomp oanstjoert. Fol fjoer praat hy oer it sukses fan it netwurksintrum. Hy fynt it fan grut belang dat minsken wer selsfertrouwen krije. Hy sjocht dat se direkt dwaande binne om de kleau te bestriden.

40 euro yn 'e wike

Earmoede is in grut probleem by de minsken dy't by De Klomp komme. As je yn de skuldsanearring sitte, moatte je libje fan 40 euro yn 'e wike. Dat is oerlibjen, neffens Hubanic. By it netwurksintrum wurkje se oan earmoedebestriding, mar ek oan opliedingen en minsken stimulearje om harren libben in goeie kant op te krijen.

Hubanic: "De hele omgeving zorgt ervoor dat je met je toekomst bezig kunt zijn, je bent onderdeel van de maatschappij. We zijn gewoon een talentenfabriek!"