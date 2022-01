In skip as leslokaal: djoere ekspedysjes populêr by middelbere skoallen

Nettsjinsteande de kosten is der in grutte belangstelling foar de skoalle-op-see-ekspedysjes. En dus moast der in twadde skip komme. "We hadden een wachtlijst van zo'n 25 trainees die mee wilden op onze reizen", seit Christophe Meijer. "Met dit nieuwe schip hopen we op die vraag te kunnen inspelen."

Ien fan de learlingen fan it Stedelijk Gymnasium dy't ynkoarten mei in reis mei sil, is Tommy Barkema. "Vijf weken vaar ik langs de Caribische eilanden. Ik stap aan boord in Sint Maarten, dan varen we langs de Bovenwindse Eilanden met als eindbestemming Cuba. En dan vlieg ik weer terug."

Bysûnder skip

Meijer is tige te sprekken oer de nije oanwinst, dy't no noch de namme Noorderlicht draacht, mar aanst as de twamêstskoender Reade Swan it wide sop kieze sil. "Het is een bijzonder schip omdat zij in koude streken als de poolgebieden kan varen."