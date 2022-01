Shorttrackcoach Otter wol yn Peking mear medaljes helje as yn Pyeongchang

De eagen binne fan sneon ôf foaral rjochte op Suzanne Schulting, dy't de ôfrûne jierren alles wûn hat wat der te winnen falt. De Friezinne hat al oanjûn meardere gouden medaljes binnen helje te wollen.

Otter wol foar syn formaasje gjin eksakt oantal neame. "Het is in onze sport verdomde moeilijk. Als je op de 500 meter een medaille wil halen, moet je 'm eerst vier keer racen om überhaupt op het podium te komen. Met de huidige prestatiedichtheid kan het in de heats zo maar een keer over zijn. Het kan ook tot een finale leiden waarin we bovenop het podium staan."

Betrouwen

De 58-jierrige Otter sjocht it olympysk toernoai mei betrouwen temjitte. "Wij weten op basis van trainingen heel goed waartoe ze in staat zijn. Maar als we eerst naar de resultaten kijken, kun je daar door verblind worden. Dan schijnt die medaille zo erg in je ogen, dat je niet meer weet waar je je op moet focussen."