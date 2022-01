Teller coronagefallen by Olympyske Spelen op 139 | TeamNL noch coronafrij

It oantal gefallen fan corona by de Olympyske Spelen is oprûn ta 139, teld fan 23 jannewaris ôf. It organisaasjekomitee yn Peking meldt dat der sneon 34 nije gefallen by kommen binne. It giet om 23 atleten en teamleden dy't yn Peking oankamen. De alve oare gefallen binne minsken dy't earder oankamen yn Sina en al yn de saneamde 'superbubbel' sieten.

Freed melde it organisaasjekomitee 36 nije positive gefallen. By it Nederlânske team binne noch gjin gefallen fan corona bekend.

Strange skieding

De Winterspelen wurde hâlden ûnder strikte coronafirusregels, wat betsjut dat alle dielnimmers (fan atleten oant sjoernalisten) folslein skieden binne fan de Sineeske befolking. Om ynfeksjes sa gau as mooglik op te spoaren, moat elke dielnimmer yn de bubbel alle dagen in PCR-test dwaan. Elkenien dy 't posityf test, moat nei in spesjaal karantênehotel. Nei twa negative PCR-tests mei dêrtusken in skoft fan op syn minst 24 oeren, meie de oanbelangjende minsken wer út isolaasje.

Poalske reedrydploech

Under de nijste positive gefallen is ek de Poalske shorttrackster Natalia Maliszewska, dy 't yn Sina medaljekandidate is. Sy is al de achtste atleet út Poalen dy 't by de Spelen corona blykt te hawwen. Langebaanriders Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczon en Marek Kania sitte dêr ek by. Foar Maliszewska wurdt dielname no in striid tsjin de klok. De heats fan de 500 meter stean sneon al op it programma.