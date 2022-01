Coronanijs fan 30 jannewaris: Efterstân yn tal registraasjes by RIVM rint op: no 131.000

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 1.937 nije coronabesmettingen registrearre by it RIVM. De efterstân by it registrearjen fan positive coronagefallen is grut. Oer de lêste trettjin dagen is de efterstân no 131.000 meldingen.

It trochsneed tal besmettingen oer de ôfrûne sân dagen jout in better byld. Yn Fryslân leit dat deistige trochsneed no op 1.628 besmettingen. Sneon lei it op 1.496 besmettingen, in wike lyn op 1.074.

Der binne snein gjin nije stjergefallen registrearre yn Fryslân. Wol trije sikehûsopnamen.