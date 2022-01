Ronald makke 'Fryske' fariant op Wordfeud: "Ik let no folle better op myn Frysk"

De app is in pear moannen lyn ferskynd en it giet yntusken hurd. Nei't Van den Berg twa wiken lyn mei in ynterview yn it AD stie, binne der in soad spilers by kaam. Ek foar it Frysk. "Der sitte in pear hiel fanatike Fryske spilers by. Dy ha my wer yn kontakt brocht mei de Afûk en Tresoar."

Noch wat ferbetterje

Mooglik dat Van den Berg ek noch kontakt siket mei de Fryske Akademy. "Om te sjen oft we noch wat saken ferbetterje kinne. De menutaal yn it spultsje is bygelyks noch net yn it Frysk, mar allinnich Nederlânsk en Ingelsk."

"Kommersjeel is it Frysk wat minder ynteressant, omdat it in frij lytse groep is. Mar dit is in hobby en ik fyn it moai om wat ekstra's te dwaan foar it Frysk. Dus we sille sjen oft we de menutaal ek yn it Frysk krije kinne."