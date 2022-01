Amateurfuotbal kin wer los: "Fuotbalklean oan en gean!"

De jeugd koe al wol in skoftke traine, mar sûnt dizze wike mei elkenien wer los. En ek de kompetysjes begjinne wer. De A-kategoary, alles fan de twadde divyzje oant en mei de fiifde klasse, begjint oer in wike mei de kompetysje. Alle oaren kinne no wer begjinne.

Net mear wachtsje

Johannes Jongsma is lieder by ien fan de jeugdteams fan ODV. Hy hat it mist. "Yn novimber en desimber ha we aardich fuotballe mei de jeugd. It is dan spitich dat der gjin âlders by koenen, dy't sjen koenen hoe't se it dienen."

By de wedstriden dy 't sneon spile waarden, wienen foar it earst wer âlders oanwêzich. In mem fertelt dat har soan net wachtsje koe om wer te fuotbaljen: "Hy wie betiid fan bêd, fuortdaalk de fuotbalklean oan en gean! Fuotbalje, alle sneonen, is wol syn ding. Hy mei graach sporte."



De klup moat noch ien wedstriid ynhelje, seit Jongsma. "Ik hoopje dat we no net wer yn sa'n maatregel komme en dat we gewoan trochgean oant de simmer."