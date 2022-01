De Vries moat tefreden wêze mei tsiende plak by twadde race yn Fromule E

De Vries mocht fan it earste plak ôf starte en hie ek in skoft de lieding yn hannen. Dat koe de Fryske regearjend wrâldkampioen lykwols net fêsthâlde. Hy waard ynhelle troch de Braziliaan Lucas di Grassi en de Switser Edoardo Mortara

Ungemak

It waard noch slimmer foar De Vries. Hy kaam yn oanrekking mei de Frânsman Jean-Éric Vergne en sakke dêrtroch nei it njoggende plak. De Vries finishste sels as tsiende. Mortara pakte de oerwinning, de Nederlanner Robin Frijns waard twadde en Di Grassi kaam as tredde oer de einstreek.

De Vries stiet twadde yn it klassemint mei 29 punten. Mortara hat fjouwer punten mear en is de nûmer ien nei twa races.