Merel Bosma tredde by Maraton Cup yn Utrecht, Harm Visser krekt bûten it poadium

Bosma pakte mei sân oare froulju in rûntsje op it peloton. Janneke Elzinga en Janneke Ensing rieden yn de slotfaze út dat groepke wei. Elzinga kaam úteinlik solo oer de streek, mei in foarsprong fan 6,6 sekonden op Ensing. Bosma wûn de einsprint fan it lytse groepke dêrfter.

Bianca Bakker fan Wynjewâld, dy't de lêste twa maratons op har namme skreau, waard tsiende.

Visser grypt der krekt neist

Ek by de manlju gie der in groep foarút. Tsien manlju, wêrûnder Harm Visser fan De Westereen, pakten al gau in ronde foarsprong. Nettsjinsteande dat der inkelde kearen besocht waard om te ûntsnappen, bleau de groep oant de finish by inoar.

De einsprint waard wûn troch Bart Hoolwerf, krekt foar Evert Hoolwerf. Sjoerd den Hertog waard tredde. Harm Visser einige op 26 hûndertsten fan de winner op it fjirde plak.