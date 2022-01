Gjin hattrick foar Bianca Bakker by maraton yn Utrecht, wol medalje foar Merel Bosma

Bosma pakte mei sân oare froulju in rûntsje op it peloton. Janneke Elzinga en Janneke Ensing rieden yn de slotfaze út dat groepke wei. Elzinga kaam úteinlik solo oer de streek, mei in foarsprong fan 6,6 sekonden op Ensing. Bosma wûn de einsprint fan it lytse groepke dêrfter.

Bianca Bakker fan Wynjewâld, dy't de lêste twa maratons op har namme skreau, waard tsiende.