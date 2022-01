Nicht komt nei bûten mei unike foto's en aansichtkaart fan Abe Lenstra

Ek hat se twa kranten bewarre: ien út 1977 en ien út 1982. Yn die lêste giet it oer 'Het Heerenveense voetbalwonder'. Sa sjocht Bergsma lykwols net nei har neef. "It bliuwt gewoan myn neef. Tsjin oare fuotballers, lykas Kick Smit en Leen Vente, seagen je op. Dat wie by Abe net sa. It wie gjin fuotballer, it wie Abe."

Mar mei Abe fuotbalje die se grif. Doe't se lyts wienen, waard oeral fuotballe. Op strjitte, yn 'e tún en sa no en dan ek stikem yn it hûs. "We fuotballen altyd yn de tún yn de Compagnonstrjitte. Dêr haw ik koppen leard fan Abe. Ik moast mei de foarholle koppe, want dan koene je de bal rjochting jaan", sa fertelt Bergsma.