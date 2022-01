Tjeerd de Groot (D66) fynt dat it tiid wurdt om plomfee yn te intsjen tsjin de fûgelgryp

"Hjir is seker animo foar ûnder de hinnehâlders, want sa't we it no dogge, is it dweilen mei de kraan iepen", seit Faber. De Groot beskôget ynintsjen as in logyske nije stap yn de striid tsjin de fûgelgryp. "Een doorsnee leghen krijgt in haar leven al zo'n 20 vaccinaties. Daar kan deze ene best wel bij."

Yn Europeesk ferbân

It ynintsjen fan plomfee stiet ek yn it mienskiplik plan fan de plomfeesektor en de oerheid om de sykte te bestriden. Dat it noch net trochfierd is, komt omdat hjir yn Europeesk ferbân ôfspraken oer makke wurde moatte. Neffens De Groot soe soks mooglik wêze moatte. "Frankrijk heeft een groot probleem met vogelgriep, onze grootste handelspartner Duitsland ook. Ik zeg daarom: ga met elkaar rond de tafel en regel dit."

Yn Nederlân wurdt it tal bisten yn de plomfeesektor rûsd op sa'n 100 miljoen stiks plomfee. D66'er Tjeerd de Groot fynt dat der benammen yn wetterrike gebieten dêr't de fûgelgryp rûngiet gjin nije bedriuwen bykomme moatte, salang't de sykte rûngiet. "Ik vind daarom dat de provincie Fryslân geen nieuwe vergunningen moet afgeven totdat dit probleem is opgelost."