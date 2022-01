Brân yn monumintale mûne yn Broeksterwâld gau ûnder kontrôle

De mûne is boud yn 1876 en is ek in Ryksmonumint. Der waard opskaald nei middelbrân om't de mûne net goed berikber is.

De brân siet yn de reiddutsen kap fan de mûne en ûntstie troch oerhjitting fan it remmeganisme fan 'e mûne. Troch rap yngripen fan de mûnder is slimmer foarkaam.