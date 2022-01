Tennisser Sander Arends by weromkommen ûnderút yn finale

De Ljouwerter rekke yn july fan ferline jier blesearre oan de pink. De ôfrûne tiid hat er dwaande west mei syn revalidaasje.

Paad nei de finale

Nei in bye yn de earste ronde kamen Arends en Pel op tongersdei foar it earst yn aksje tsjin Dennis Novak (nr. 731) en Mats Moraing (nr. 516). Dy wedstriid waard úteinlik mei in supertiebreak yn de tredde set binnenhelle: 4-6, 6-3 en 10-7.

Yn de heale finale tsjin Kyrian Jacquet (nr. 466) en Tristan Lamasine (nr. 248) hiene de Nederlânners mei 7-6 (6) en 6-4 wol oan twa sets genôch.

Goed begjin

De finale waard troch Arends en Pel tsjin Albano Olivetti (nr. 119) en David Vega Hernandez (nr. 86) noch wol goed úteinset. De earste set gie mei 6-3 nei Arends/Pel. De twadde set gie lykwols ferlern mei 4-6 en ek yn de supertiebreak wie in proai foar de Frânsman en Spanjert.

Mei de behelle punten klimt Arends fan it 97e nei it 93e plak op de wrâldranglist. Dêrmei is er de nûmer fiif fan Nederlân.