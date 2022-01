Fan sikehûs oant Olympyske Spelen: refalidaasje Sjinkie Knegt fêstlein yn dokumintêre

Yn de praktyk wie it meitsjen fan de dokumintêre noch aardich dreech. "We zaten met name in het ziekenhuis met een aantal belemmeringen. Wat mogen we? Wat kunnen we? We wilden het herstel natuurlijk niet belemmeren."

De dokumintêremakkers krigen lang om let tastimming. "Het werd al snel duidelijk dat we helemaal in pakken moesten in verband met infectiegevaar en we mochten maar met één persoon tegelijk in de kamer, dus er moest in het ziekenhuis met een iPhone worden gefilmd."