KNMI kundiget koade giel ôf foar Fryslân om hurde wynstjitten

De wynstjitten kinne tusken de 75 en 90 kilometer yn it oere wêze. De wyn komt út it westen, en letter út it westen oant noardwesten.

Ferkear en bûtenaktiviteiten kinne hinder ûnderfine fan de hurde wyn, skriuwt it KNMI.

Yn de rin fan de jûn nimt de wynkrêft wer ôf. De koade jildt ek foar de provinsjes Grinslân en Drinte, en rint oant 19.00 oere.