Tim Prins wint sulver op WK allround foar junioaren

De titel yn Innsbruck (Eastenryk) op de 1.000 meter gong nei Joep Wennemars, dy't in tiid fan 1.10,65 ried. Dat wie 0,51 sekonde rapper as Tim Prins. It sulver wie ek foar in Nederlanner: Kayo Vos.

Wennemars wie freed ek al de rapste op de 500 meter. Prins, dy't noch mar earstejiers A-junior is, pakte doe de titel op de 1.500 meter.

Allround

Op de lêste ôfstân fan it allroundtoernoai, de 5.000 meter, einige Prins as achtste yn 6.50,54. Wennemars waard sânde yn 6.49,71 en pakte dêrmei de allroundtitel.

Prins einige as nûmer twa yn it klassemint. It brûns wie foar Emil Pedersen Matre út Noarwegen. Op it NK allround foar junioaren waard Prins ek al twadde efter Wennemars.

Jildou Hoekstra tsiende

By de froulju waard Jildou Hoekstra tsiende op de 1.000 meter. Se finishte yn 1,22.00. Dat wie 2,27 efter winneres Yukino Yoshida út Japan. Hoekstra die net mei oan it allroundtoernoai.

Op snein steane noch de ploege-efterfolging, de teamsprint en de massastart op it programma.