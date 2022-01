Van Beek stapte op as wethâlder nei trochskowen agindapunt: "Bewijs van onkunde"

It agindapunt oer de finansjele reserves waard op fersyk fan in mearderheid fan de riedsleden trochskood. Van Beek, dy't yn 2020 wethâlder waard om de finânsjes fan de gemeente op oarder te bringen, liet earder al witte dat dizze aksje him 'witheet' makke hie. "Het was een stap in een reeks van acties. De stap zelf is op zo'n manier gebeurd dat ik er bijzonder boos om ben geworden", seit Van Beek.

'Bewijs van onkunde'

De striid oer de finânsjes fan Smellingerlân spilet al langer. Yn 2020 drige de provinsje de mearjierrebegrutting fan Smellingerlân ôf te karren, mar op it alderlêst waard der dochs in oplossing foar fûn. Mei it beslút om de mearjierrebegrutting en it omgean mei oerskotten op ûnderdielen fan de begrutting oer it krystreses hinne te tillen, barste by Van Beek de bom.