Undersyk FNV: thúswurkjen foldocht de measte minsken goed

Yn it noardeasten fan Fryslân wurket in team fan spesjalisten oan it opbetterjen fan minsken dy't al hiel lang klachten hawwe nei in coronabesmetting. Foar pasjinten en behannelers is it in nije rûte, fol ûnbekende paden, want long covid is in nije sykte.

Dokumintêremakker Annet Huisman moetet yn in dizze FryslânDOK oer long covid, twa pasjinten en in fysioterapeut yn Noardeast-Fryslân. Sa wurket Sebastiaan Verra (40) út Damwâld op in skipshelling op Lauwerseach. Hy krige yn april corona. Noch hieltyd hat er swiere klachten. Fysioterapeut Afien Wybenga wurket yn Damwâld mei Verra oan syn herstel.

Marrit Bekkema is 20 jier en komt út De Westereen. Sy rint staazje by in soarchbedriuw yn De Falom. Yn de simmer krige se corona en se is noch hieltyd wurch en benaud. Ek by har hat long covid grutte ynfloed op har libben. Lokkich kin sy no begjinne oan har herstel.