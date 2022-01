Efterstân RIVM oprûn ta 122.000 positive tests

It tal positive coronatests dat noch net registrearre is by it RIVM is oprûn oant 122.000. Dat is de grutste taname fan de efterstân yn ien dei oant no ta en sa 'n 46.000 meldingen mear as freed.

De sifers geane oer de ôfrûne tolve dagen, doe 't de efterstân begûn. Dêrneist binne troch in "technische storing de cijfers omtrent de meldingen niet volledig doorgekomen naar het RIVM", sa meldt it ynstitút.

"Hierdoor is er een nog grotere onderrapportage." Dat wol sizze dat noch mear minsken corona oprûn hawwe as op dit stuit troch it RIVM meld wurdt yn de deistige besmettingssifers.