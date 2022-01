Friezen wolle wer graach út iten; Havenmantsje moat sels leafhawwers teloarstelle

"We hiene woansdei in rêstige start en jûn is it wer folle bak", fertelt in blierkjende gastfrou Marijke Klijnstra. "De minsken steane te popeljen om wer bûtendoar te iten. De earste reservearringen kamen al yn it begjin fan 'e wike. Je sjogge no dat de minsken ek alwer wat fierder foarút reservearje."

QR-koade

It Havenmantsje moat fansels noch wol rekken hâlde mei de coronaregels. "De QR-koade kontrolearje dogge we gelyk foar de foardoar. Dan ha we it formele part hân en kinne de minsken wer genietsje", seit Klijnstra.