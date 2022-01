"Bedankt voor de bloemen", Friezetsjerke wol tradysje yn stân hâlde

De Friezetsjerke bestiet al sûnt de midsiuwen en wie lange tiid it opfangplak fan pilgrims út de Nederlannen. It fersoarge lange tiid de blommen wannear't de paus it Urbi et orbi mei Peaske útsprekt. "Het is toch een prachtige traditie, voor Nederlanders en Friezen maar ook voor de 'wereldkerk'", seit de Nederlanske priester Antoine Bodar.



"De Friezenkerk is verantwoordelijk voor het aanbieden van de bloemen, nu dat dreigt op te houden staan we vooraan. We proberen een actie te ontketenen. De eerste sponsoren hebben zich al aangediend. We hopen dat deze traditie zich kan voortzetten."

Blommetún

Der is in pear ton foar nedich, tinkt Bodar, mar hielendal skerp hat er it net. "In principe zou het nu al door kunnen gaan, maar in hoeverre weten we niet." Hoe grut it dan wer wurde kin - oft der bygelyks wer in blommetún komme kin op it tsjinstplein - is ek net wis, sa seit de Nederlânske pryster.



De Friezetsjerke is der foar alle Nederlanners, ûnderstreket Bodar. "We vragen natuurlijk ook aan Nederlanders om ook wat te geven. Er komen in onze kerk veel mensen uit Fryslân, dat zijn vaak ook mensen die niet gelovig zijn en ook veel protestanten, dus het is veel breder."

Sponsoaren

Foar de blommen binne ûndertusken al wol in pear sponsoaren fûn. Bodar: "Het is voldoende om daarmee op bescheiden, of op minder bescheiden schaal, de zaak te continueren. "