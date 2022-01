John de Mol komt nei Fier om misstannen by The Voice te bepraten

Dat wie ek de hoop fan Willemijn van Dam fan Fier: "Ik bin hiel bliid mei dizze reaksje. We ha der seker sin yn om mei him it petear oan te gean."

Prate mei kliïnten

Se hoopje De Mol dúdlik te meitsjen wat de ympakt is fan wat der bard is: "Hy hat in hiel soad krityk krigen nei oanlieding fan it ynterview yn it programma BOOS. Wy wolle graach meitinke oer hoe't it oars kin.

Se tinke dat De Mol dêrfoar iepenstiet. "Dat hy prate wol, is in moaie earste stap", seit Van Dam. "It is ús ekspertize. We ha oanjûn dat it miskien goed is ris te praten mei de jonges en famkes dy't wy hjir as kliïnten ha. Om út harren mûle te hearren wat it docht."

Se hoopje by Fier dan ek dat it feiliger wurdt op de wurkflier. Dat dúdliker wurdt hoe't je it better ynrjochtsje kinne sadat it net allinnich 'loze' wurden of protokollen binne, mar dat it echt feilich fielt foar eltsenien.

It is noch net bekend wannear't de besite plakhawwe sil.