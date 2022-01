Konvenant 'Weer Thuis' moat dak- en thúsleazen begeliede nei selsstannich wenjen 

Op 28 jannewaris ûndertekenen de Fryske gemeenten, wenningkorporaasjes en soarchoanbieders it konvenant Weer Thuis.



Der wurdt hjirfoar wol sjoen oft de minsken dêr't it om giet, hjir ferlet fan ha en oft buerten en wiken dêr't se te wenjen komme, dêr geskikt foar binne. Wenningkorporaasjes ha dêr alle jierren op syn meast trijehûndert huzen foar beskikber. De wenningkorporaasjes hâlde ek rekken mei oare minsken dy't in hús sykje en minsken dy't hiere wolle



It konvenant rint oant en mei 2025. Yn dizze perioade kinne oare partijen har oanslute by it konvenant.