Politike partijen sette har yn foar buertsuper Skoatterwald

Yn in eardere enkête die al bliken dat 88 persint fan de wykbewenners graach in supermerk hawwe wol. Frans Bianchi, foarsitter fan de wykried: "Wij zijn niet verrast door de uitkomst. Dit is iets wat namelijk elk jaar weer als wens naar voren komt bij de wijkbewoners."

Doe't de wenwyk boud waard, is der yn de bouplannen wol rekken hâlden mei in supermerk middenyn it sintrum. Mar dy romte is fierstente lyts en net rendabel foar in supermerk. Tsjintwurdich wurdt it gebou brûkt as skoalle. Gemeentebelangen en D66 wolle ûndersykje litte oft it gebou geskikt is foar in buertsuper.