Knechtewenten Wâldsein krije monumintestatus

De hûskes steane yn it doarp bekend as it Jelleshuis en hearre by it beskerme doarpsgesicht fan Wâldsein.

De sylskoalle wol de akkommodaasje opknappe en woe it Jelleshuis slope. No't it oanwiisd is as gemeentlik monumint kin dat net. De gemeente Súdwest-Fryslân wol mei de eigner fan de sylskoalle sjen hoe't er it Jelleshuis binnen de rjochtlinen takomstbestindich meitsje kin.