HEA! Frerik en syn Swetser

As artyst is hy bekend as Frerik de Swetser, mar eins hjit hy Frerik Samplonius. En de Swetser komt fan it skipke dêr't hy yn 2008 mei yn HEA! siet. As jongfeint wûn hy in priis mei it opdrukkerke om't it sa moai autentyk is. It boatsje hat Frerik noch altyd en de namme derfan brûkt hy no as sjonger.