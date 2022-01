Nijbou Burgum net mear by stjerrewacht; 'ferbjustering' op nije lokaasje

By de stjerrewacht yn Burgum binne se bliid dat de nijbouplannen op harren lokaasje net mear trochgean sille. Dat waard woansdei besletten troch de gemeenteried fan Tytsjerkeradiel.

"We zijn er blij mee, er is eindelijk wat bereikt", seit Hans Molema fan de Stjerrewacht yn Burgum. "We hebben lang moeten wachten en veel moeten kronkelen om alles op het rechte spoor te krijgen, maar uiteindelijk is de gemeenteraad akkoord gegaan met de amendementen. De woningbouw vindt niet direct plaats in de omgeving, in ieder geval niet zo massaal als eerst de bedoeling was."

'Waarnemen onmogelijk'

Dat is wichtich seit Molema, want it ljocht dat fan in wenwyk komt, makket observearjen sa goed as ûnmooglik. "Er zouden eerst een stuk of 50 woningen, links en rechts, achter en voor, komen. Dan ben je helemaal ingebouwd en zie je er geen snars meer van. De straatverlichting en verkeersdrukte maken waarnemen onmogelijk."

"Als je niet zinvol kunt waarnemen, als je geen educatieve functie meer hebt, voor kinderen, voor bezoekers, dan kun je de tent wel sluiten", seit Molema. "Dat hoeft gelukkig nog niet."