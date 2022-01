Musikal De Tocht mei in jier útsteld: grûn ûnder te bouwen teäter fersmoarge

De organisaasje fan De Tocht seit dat it in ferfelende ferrassing is, omdat der ferline jier noch in ferklearring fan skjinne grûn ôfjûn is nei boaiemûndersyk. It teäter hie eins ein july klear wêze moatten, mar no moat de eigener fan de grûn earst oan it wurk.

It giet om it eardere Brada-terrein, it fleisfabryk oan de Snekertrekweg.