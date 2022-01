GGD sjocht mear besmettingen yn groep 30-50 jier: "It giet fia bern nei de âlden"

De ôfrûne wiken groeide it tal besmettingen ûnder jongerein hieltyd botter. "En it giet fia bern nei de âlden", leit De Graaf út. Dizze wike waard in rekôrtalbesmettingen fêststeld yn Fryslân. Neffens de GGD lei it tal besmettingen mei 9.366 dêrmei 62 persint heger as in wike earder.

It tal sikehûsopnames lei de ôfrûne wike like heech as in wike earder, en liket dêrmei te stabilisearjen. Neffens de GGD set dy ûntwikkeling earst net troch. "Wy ferwachtsje dat it tal sikehûsopnames noch wol wat tanimme sille. Wat mear minsken oft tagelyk besmet binne, wat grutter de groep dy't yn it sikehus bedarret", fertelt De Graaf.

Laboratoaria oerbelêst

Der wurde de lêste dagen sa'n soad testen ôfnommen, dat it foar guon GGD's yn Nederlân net mooglik is om oan de fraach te foldwaan. Dêrom helpe fan woansdei ôf kommersjele teststrjitten mei mei it testen. "Wy kinne it noch oan. Yn Fryslân is dat noch net nedich", seit De Graaf.