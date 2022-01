Mûlkapkes soargje noch hieltyd foar problemen by dôven en min hearrenden

"De mondkapjes zijn heel onhandig, ten eerste al omdat het achter het gehoortoestel blijft haken", seit Antoine Fonfille út Ljouwert. "Maar ook omdat je iemands lippen niet kan zien. Als je iemand aankijkt volg je iemands lippen, dat maakt de verstaanbaarheid lastig", leit de ûnderfiningssaakkundige út.

Fonfille heart sels ek min. "Als er omgevingsgeluid is, hoor ik het net alsof mensen praten achter een gesloten hoor", leit Fonfille út. It makket dat er him bytiden bûtensletten fielt.

Antisipearje

Hy leit út wat de gefolgen binne. "Soms versta je niet wat mensen vragen. Dan anticipeer je op wat mensen vragen en dat is soms iets heel anders." En in oplossing leit ek net foar de hân. "Doorzichtige mondkapjes, in sommige winkels zie je dat al. Al komt het geluid daar soms niet door omdat er een scherm voor zit."

Skriuwtolk

Njonken yn situaasjes by de winkel of op strjitte, ûnderfine dôven of minhearrenden ek mear problemen no't der hieltyd mear thúswurke wurdt.

Klaeske Tienstra út Ljouwert is jurist en hat swier gehoarferlies. It makket dat de digitale oerlizzen foar har mar dreech te folgjen binne. "Dat is niet te verstaan voor mij. Ik mis geluid en- afhankelijk van hoe iemand in beeld komt- ook liplezen. Dus ik gebruik nu een schrijftolk voor die overleggen zodat ik kan meelezen wat er wordt gezegd."

It helpmiddel wurket, mar makket dat Tienstra net goed meiprate kin. "Ik loop nog meer achter de feiten aan, omdat ik moet wachten op wat de tolk schrijft dus ergens op reageren is voor mij extra lastig, omdat ze dan alweer verder zijn", fertelt se.

Mûlkapkes op kantoar

It is net ferplichte om mûlkapkes te dragen op it wurk, mar Tienstra tinkt der al oer nei. "Als collega's op kantoor met mondkapjes op gaan lopen kan ik ook geen 1 op 1 gesprekken en kleine groepsgesprekken meer voeren totdat zij het mondkapje af doen. Ik maak me serieus zorgen over dat dit ingevoerd gaat worden, want ik kan 1 op 1 prima met collega's overleggen, maar niet met mondkapjes."

Neffens Tienstra is der ien type mûlkapke dy't wol goed wurket. "Medisch goedgekeurde mondkapjes die doorzichtig zijn, waardoor spraakafzien mogelijk blijft."