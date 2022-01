Wa hat de 'toverformule' foar sc Hearrenfean?

Kees van Wonderen

Roelof: "Ik soe de kar foar Van Wonderen hiel opportunistyk fine. Hy ken de klupkultuer fan Hearrenfean net, is gjin Fries en docht it no oardel jier goed by Go Ahead Eagles. Miskien is hy op lange termyn ek in toptrainer, mar om dat no al te sizzen, fyn ik echt te koart troch de bocht."

Arjen: "Van Wonderen wurdt sjoen as de nije kroanprins. Hy docht it ek goed by promovendus Go Ahead Eagles. Ik fyn him net de ideale kandidaat foar sc Hearrenfean. Yn it beliedsplan stiet dat Hearrenfean attraktyf fuotbal spylje wol. Dan moatst Van Wonderen net nimme. By him is 'de nul' hillich en stiet amusemint net op it earste plak."