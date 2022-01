De klompkes fan Rebecca dy't ûnderdûkt siet yn Aldegea binne te besjen yn in fitrine fan it Nationaal Holocaustmuseum. De miny-útstalling stiet yn it sintrum fan Ljouwert, njonken de auto-yngong fan parkeargaraazje Saailân. It nije Holocaustmuseum giet takom jier iepen yn Amsterdam.