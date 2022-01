Noch in soad ûnwis oer it fytspaaddebâkle by De Lende del

Tusken Nijetrine en De Blesse is in nij fytspaad oanlein, mar dêr is skea oan ûntstien. It paad is fersakke omdat de feangrûn it gewicht net oan koe. Mei de oanlis die bliken dat de draachkrêft fan de ûndergrûn mindder wie was berekkene. Dêr kamen ek noch in minne útfiering en in drûge simmer oerhinne, wêrtroch't der skuorren ûntstiene.

Fertraging

It twadde part giet oer it ferfangen fan it fytspaad tusken De Blesse en De Hoeve. Troch tal fan oarsaken duorret dat langer as pland. Ek dat betsjut ekstra kosten, al is foar dit stik net de gemeente, mar de provinsje de opdrachtjouwer.

De gemeente betellet op foarhân wol hast oardel miljoen mei. It kolleezje hat noch net in akkoart mei de provinsje oer de hegere kosten. It paad hie yn augustus 2021 al klear wêze moatten.