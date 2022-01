Tal twadde wenten flink tanaam: op Skiermûntseach is dit it slimst

It giet om 9,4 persint fan de huzen op Skiermûntseach. Op it twadde plak folget It Amelân (7,9 persint) en op it sânde plak Skylge (5,3 persint). It giet net allinne om de Waadeilannnen, mar om in bredere trend yn de Nederlânske kustgebieten.

Twadde wenten flugger tanaam as starterswenten

Minsken brûke de huzen as in bûten foar harren sels of ferhiere it oan fakânsjegongers. Yn de ôfrûne tsien jier is it tal twadde wenten flugger tanaam as it tal starterswenten, neffens it Kadaster.