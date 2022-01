Tytsjerksteradiel biedt dupearden fan taslagge-affêre in baan oan

Wa't slachtoffer wurden is fan de taslagge-affêre yn de berneopfang en dit noch net by de gemeente Tytsjerksteradiel dien hat, kin dat dwaan fia dizze side.

KEaRN Welzijn docht benammen wurksumheden yn opdracht fan de dielnimmende gemeenten. It giet bygelyks om jongereinwurk, buerthelp, frijwilligersputten en maatjesprojekten.

Anoeska de Vries: "It giet oan"

Ien fan de dupearde âlden yn it bernetaslaggeskandaal dy't no ynskeakele wurdt as ûnderfiningssaakkundige is Anoeska de Vries fan Garyp. Sy lit op Twitter witte der bliid mei te wêzen. Sy skriuwt: "Na 2 jaar stil gestaan te hebben mag ik eindelijk aan de slag met datgene wat ik voor ogen had en waar ik ook heel hard voor heb moeten vechten. Het is gelukt, ik heb een baan mensen!"

Sy hopet dat mear gemeenten de wearde fan ûnderfiningssaakkundigen sjogge en it foarbyld fan Tytsjerksteradiel folgje.