Begelieding by subsydzjes foar enerzjyprojekten moat jildfergriemerij tsjingean

It Fûns Skjinne Enerzjy Fryslân (FSFE) fernimt dat in soad inisjativen no smoare om't de minsken gjin kunde en tiid ha om alles rûn te krijen. "Dy projekten wurde hieltyd grutter ek", seit Jan Willem Sietsma fan Ús Koöporaasje. Sy wurkje gear mei de provinsje en it FSFE om de finansiering te te ferlienen.

In drege put

"Earst wie it bygelyks in feehâlder dy't sa'n 30 panielen op syn dak ha woe, mar no binne dat folsleine sinneparken. Tink bygelyks oan dy driuwende sinneparken dy't je tsjintwurdich sjogge. Om dy oan te lizzen moatte je in soad kunde ha, mar ek de tiid om alles út te sykjen. Dat is, mei alle respekt, foar in simpele frijwilliger in drege put."

No kinne minsken oan de foarkant al mear jild oanfreegje. Sietsma: "It is dus net sa dat it jild jûn wurdt en dat minsken it dan sels mar útsykje moatte. Der komt in adviseur by dy't harren dêrnei stipet om alle papieren yn oarder te krijen."