Lanlik 74.085 nije coronabesmettingen | KNVB wol alle kompetysjes útspylje

Sûnt in wike rint it RIVM efter as it giet om it tal coronabesmettingen dat elke dei registrearre wurdt. Oan de oare kant wit it RIVM wol om ende by hoefolle positive tests der net meinommen binne. It docht bliken dat it probleem sit yn de wize wêrop't de testen by de GGD hânmjittich ynfierd wurde moatte en dêrnei fia in yngewikkelde wei by it RIVM komme.

Mar it probleem soe net allinnich mei it systeem te krijen ha. Der soe ek net genôch personiel wêze om alle testen hânmjittich yn te fieren en klear te meitsjen foar registraasje by it RIVM.

Der wurdt no besocht om de deisifers dan ek direkt út de teststrjitten fan de GGD's wei oer te nimmen, yn stee fan fia de ferskate systemen dy't no brûkt wurde. Dat soe derfoar soargje kinne dat de coronasifers der nije wike oars útsjogge, om't de efterstân meirekkene wurdt. Hoe't it der krekt út komt te sjen, wit in wurdfierder fan it RIVM ek net: "Dat gaan we merken. Eigenlijk zeggen de dagcijfers helemaal niets. Wij kijken naar de weekcijfers."